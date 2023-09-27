جهاد حسام الدين من المسرح إلى سفاح الجيزة

الفنانة جهاد حسام الدين، والتي تميزت مؤخرا بدور "هانم" في مسلسل سفاح الجيزة، تشارك بطريقة مختلفة من خلال عرض "ماذا أفعل هنا بحق الجحيم"، حيث يقدم العرض الجمعة ٢٩ سبتمبر ضمن فعاليات مهرجان هي للفنون، على مسرح الفلكي التابع لمركز التحرير الثقافي.

تقول جهاد حسام الدين، إن بدايتها كانت مسرحية، حيث تدربت على المسرح الغنائي لمدة ٨ شهور بتركيا على يد المخرج والفنان التركي هالدون دورمن، وذلك اثناء دراستها للتاريخ هناك، ثم درست في فرنسا في ورشة لمدرسة جاك ليكوك، وايكول دي جو لتأسيس الممثل، والمعتمدة في الأساس على جسم الممثل، بالمزج مع مدارس تمثيل أخرى، لتبدأ مشوارها الفني في مصر من خلال المسرح المستقل ضمن مشروع مسرح المنتدى، وهو أحد المدارس المسرحية لمسرح المقهورين، ثم في عرض " هنا القاهرة "، من إخراج رشا الجمال، وتوالت الأعمال بعد ذلك، والتي كان آخرها " ماذا "أفعل هنا بحق الجحيم" من تصميم وإخراج كارول عقاد.

وأضافت "جهاد"، ان المسرح هو أهم مدرسة لتدريب الممثل، فتجربة العرض المسرحي تثقل الممثل وأدواته، وتجعله أكثر حساسية للمشاعر وأكثر قدرة على بناء الشخصية، كما أن تجربة التعرض للجمهور الحي وتلقي رد فعل فوري عن آداء الممثل هي من التجارب الممتعة التي ينفرد بها المسرح.