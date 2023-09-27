مدير مكتبة الإسكندرية يوضح جهود الدولة للنهوض بالتعليم

أوضح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، تفاصيل جهود الدولة المصرية في إطار الحراك الثقافي الذي يعد ضمن خطى الدولة في سياق النهضة بقطاع التعليم والتثقيف المجتمعي، قائلًا: "إن الثقافة تعتبر قطاع في غاية الأهمية التي تهتم به الدولة المصرية، وأعتقد أنه سيكون هناك المزيد بقطاع الثقاف خلال المستقبل".

وأضاف الدكتور أحمد زايد خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أن الدولة المصرية تنطلق من فكرة بناء الإنسان، وبالتالي فهي تعتمد على ركنين أساسيين، لابد من الاهتمام بهما، هما التعليم والثقافة، لافتًا إلى أننا شهدنا حراك ثقافي خلال العام الماضي على سبيل المثال، حيث أقامت مصر من خلال وزارة الثقافة معرض كتاب ومهرجانات في مناسبات مختلفة، بالإضافة إلى المهرجانات الإقليمية في الأقاليم المختلفة، فضلًا عن تشغيل قصور الثقافة بشكل مكثف.

وأوضح أن مكتبة الإسكندرية خلال العام الماضي، أقامت الكثير من الأنشطة، حيث كان يوجد مئات الأنشطة خلال معرض الكتاب في شهر أغسطس، والتي تتنوع ما بين الندوات الثقافية والعروض الفنية والمسرحية والموسيقية،وبعد انتهاء المعرض كان هناك شهرًا كاملًا اسمه "مهرجان الاسكندرية الصيفي" و"مهرجان مكتبة الاسكندرية الصيفي " وكان يتم اقامة أربع أنشطة يوميًا داخل المهرجان خلال شهر كامل، مؤكدًا أن مكتبة الاسكندرية شهدت خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الماضي الكثير من الأعمال والأنشطة المكثفة بشكل كبير.