تحت عنوان "صوت صارخ".. مجلس العمل الرعوي ينظم احتفال الصلاة السنوي الـ112

بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الاول من احتفال الصلاة السنوي (112)، والذي ينظمه مجلس العمل الرعوي والكرازي بسنودس النيل الإنجيلي هذا العام تحت عنوان "صوت صارخ"، بمقر الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية.

ويشارك بالاحتفال الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي، القس صموئيل عادل رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، القس فخري يعقوب راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بريتشموند.

كما شارك الحضور أيضا قيادات سنودس النيل الإنجيلي ورؤساء مجالسه ورؤساء ونواب المجامع السنودسية الثمانية.

بدأ الاحتفال بقراءات كتابية قادها القس وائل رمسيس سكرتير مجلس العمل الرعوي والكرازي والمرسلي، كما رحب القس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالاسماعيلية بالحضور من السنودس قيادات ورؤساء المجالس والمجامع والقساوسة والشيوخ والشمامسة الحضور من محافظات الجمهورية. ثم صلاة من القس نشأت واطسن راعى الكنيسة الانجيلية بمستشفى الأمريكان بطنطا، ويقود فقرة الترانيم المرنم نجيب لبيب بصحبة فريق الترانيم.

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