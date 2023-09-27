السفير الفرنسي لدى النيجر يعود إلى باريس وماكرون يجدد دعمه للرئيس المنتخب بازوم

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه وصل إلى باريس اليوم الأربعاء، واستقبلته وزيرة الخارجية كاترين كولونا بمقر الوزارة لتقديم الشكر له على عمله وجهود الطاقم الدبلوماسي في خدمة البلاد، وذلك في ظل ظروف صعبة".

وكان مصدر دبلوماسي قد أفاد بأن "السفير وستة من مساعديه غادروا نيامي حوالي الساعة الرابعة صباحا". وهو ما أكده أيضا مصدر وزاري موضحا أن الطائرة أقلعت في اتجاه التشاد أولا.

وتمثل مغادرة السفير الفرنسي للنيجر نهاية لعدة أسابيع من المواجهة بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في نيامي. فقد طالب المجلس العسكري - الذي تولى الحكم في نيامي بعد الاطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو الماضي – طالب برحيل سيلفان إيتيه من البلاد منذ نهاية أغسطس الماضي، كما سحب الجنود منه حصانته الدبلوماسية وتأشيرته، لكن باريس رفضت إعادته، إلى أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد الماضي، عودته إلى باريس "خلال الساعات المقبلة".

كما أعلن ماكرون أن الجنود الفرنسيين البالغ عددهم 1500 سيغادرون البلاد "في الأسابيع والأشهر المقبلة" على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام" وأيضا إنهاء التعاون العسكري مع النيجر.

ورحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بالإعلان الفرنسي، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".

وكما أكد الرئيس الفرنسي مساء الأحد الماضي، فإن فرنسا لا تزال تعتبر الرئيس محمد بازوم، المحتجز منذ نهاية يوليو مع زوجته وابنه في مقر الرئاسة، "السلطة الشرعية الوحيدة" للنيجر.

وبعد ساعات قليلة من مغادرة السفير الفرنسي نيامي، أكد ماكرون مجددا دعمه للرئيس محمد بازوم. وأعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي تحدث مع حسومي مسعودو، وزير خارجية حكومة الرئيس النيجري المخلوع بازوم، وأكد "تصميم فرنسا على مواصلة جهودها مع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وشركائها الأوروبيين والدوليين من أجل عودة النظام الدستوري في النيجر.