بعثة سينجيدا تصل القاهرة لمواجهة فيوتشر بالكونفدرالية

وصلت بعثة فريق سينجيدا التنزاني، اليوم الأربعاء، إلى مصر، استعدادًا لمواجهة فريق فيوتشر، بالكونفدرالية.

يحل فريق سينجيدا التنزاني، ضيفًا على فريق فيوتشر، الأحد المقبل، على ملعب ستاد السلام، بإياب دور ال32 من الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يصل طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة إلى مصر غدا الخميس، بقيادة الموريتاني دهاني بيدا حكم ساحة، ويعاونه التوجولي جوناثان أنتونيو كوفي، والموريشيوسي ديمبينيانا اندريا، حكام مساعدين، والموريتاني بابا كار سار حكم رابع، والأثيوبي بيجاشاو اسفو مراقب للمباراة.

كان لقاء الذهاب قد انتهى بهزيمة فيوتشر بنتيجة 1-0، ويحتاج الفريق للفوز بفارق هدفين من أجل ضمان التأهل من دور الـ 32 .