«أوسوريو» يذاكر «أرتا سولار» والفريق يواصل الاستعدادات للموقعة الأفريقية

يواصل، اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بالزمالك، تدريباته على ملعب النادي الأبيض بميت عقبة؛ استعدادًا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المرتقبة، على أن يدخل الزمالك في معسكر مغلق غدًا الجمعة، بالقائمة التي ستخوض اللقاء وذلك لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين.

وتشهد مباراة أرتا سولار والزمالك عودة 3 لاعبين مؤثرين للفريق الأبيض بعد إراحتهم في لقاء المقاولون الأخير بقرار من المدرب خوان كارلوس أوسوريو، وهم، عمر جابر ونبيل دونجا في وسط الملعب، وحمزة المثلوثي الذي يدفع به أوسوريو في مركز الظهير الأيمن وبعض الأوقات في مركز قلب الدفاع .

ويشاهد أوسوريو وجهازه المعاون بداية من اليوم تسجيل لمباراة الفريق أمام أرتا سولار في الذهاب الذي انتهى بخسارة الزمالك 2-0 ، وذلك من أجل تصحيح الأخطاء وتجنب ارتكابها من قبل لاعبي الزمالك في لقاء الإياب، على أن يعقد بداية اليوم الخميس المدرب أوسوريو جلسات فنية مع اللاعبين للحديث عن الفريق المنافس أرتا سولار بشكل تفصيلي، مع تحفيزهم للفوز وضمان التأهل وذلك لإسعاد الجماهير البيضاء ومصالحتهم بعد النتائج السلبية الأخيرة .

ويستعد الزمالك للقاء أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية بعد غد السبت على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، وذلك بعدما انتهى لقاء الذهاب بهزيمة الزمالك بنتيجة 2-0.