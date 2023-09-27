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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الأحد.. "التقاضي الإلكتروني بين الواقع والمأمول" ندوة بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
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 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات ندوة بعنوان "التقاضي الإلكتروني بين الواقع والمأمول"، بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري، يحاضر فيها القاضي الدكتور منير الصغير؛ نائب رئيس مجلس الدولة المصري، والدكتور تامر العوَّا؛ دكتوراه القانون العام والمحاضر بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية. وذلك الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد 1 أكتوبر، بقاعة المحاضرات بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.
وتتناول الندوة عدة محاور منها ماهية فكرة التقاضي الإلكتروني "التقاضي عن بُعد" ونشأتها بالتزامن مع ثورة المعلومات والتكنولوجيا، وخصائص وإجراءات التقاضي الإلكتروني، بالإضافة إلى المزايا والعيوب والمخاطر، وسيتم أيضًا تسليط الضوء على الفرق بين التقاضي الإلكتروني والتقاضي الورقي. علاوة على ما سبق سيتم طرح الواقع الحالي للتقاضي الإلكتروني في مصر بين الصعوبات والتحديات المواجهة له وبين المأمول تحقيقه والوصول إليه.
يأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة في كافة جوانب حياة المواطن المصري، مما يجعلها ذراعًا مُعينًا له لمعرفة حقوقه وواجباته في أركان حياته المختلفة، وذلك من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها. 

بالإضافة إلى دورها المجتمعي كراعية أساسية لكافة أفرع العلم، فإنها تحرص على دعوة الرموز من قامات المجتمع المصرية والعربية بندواتها ومحاضراتها المختلفة؛ لما لهم من ثِقَل علمي وفكري وبصمة إيجابية في المجتمع وإضافة مستمرة مجددة ومسايرة لتغيرات العصر.

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