طرح برومو المسلسل الكوميدي السعودي "جايبة العيد"

طرح صناع المسلسل السعودي الكوميدي الجديد "جايبة العيد"، البرومو الخاص به، تمهيدًا لبدء عرضه يوم 19من أكتوبر المقبل على إحدى المنصات الإلكترونية.

والمسلسل تدور أحداثه في مدينة جدّة في فترة عيد الفطر، ويحكي قصة عن الحب والتقاليد والقيم الثقافية.

ويتألف المسلسل من أربع حلقات، ويأخذ المشاهد في رحلة لاستكشاف تحديات الوقوع في الحب وسط عالم تتصادم فيه القيم العائلية والتوقعات المجتمعية في كثير من الأحيان، ليقدم لنا صورة جميلة ولمحة مرحة عن هذه الأسرة السعودية.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية رزان، وهي امرأة سعودية تعيش في المملكة المتحدة مع ابنتها المراهقة، وتعرض القصة لحظة تحول حياتها عندما تعود إلى جدة للاحتفال بعيد الفطر.

ويضم المسلسل مسئولة العرض نورا أبو شوشة التي تشغل دور رئيس الكتّاب إضافةً لكونها أحد مؤلفي العمل، بجانبها يأتي علي العطاس كمؤلف وكاتب مشارك، وتشغل سارة الغبرة دور المنتج وأحد مؤلفي العمل أيضا، ويتولى سعيد زاغا مهمة الإخراج بجانب علي العطاس.

كما يضم طاقم الممثلين كلًا من سمر شِشة التي تلعب دور رزان، الشخصية الرئيسية في العمل والتائهة بين عائلتها وحب حياتها، وحمزة حق، الذي يلعب دور الخطيب الطيب والداعم، وياسر السقاف بدور شقيق رزان المنشغل بمشاكله الخاصة، وخالد الحربي بدور والد رزان العطوف والمتفهم، وأماني إدريس بدور الأم التي تحاول تقبّل خيارات ابنتها، وبتيل نبيل التي تؤدي دور ابنة رزان المحبة.