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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق مبادرة «يوم الخير.. لبسك لغيرك عيد» بمراكز الشباب بالمنيا

انطلاق مبادرة «يوم
انطلاق مبادرة «يوم الخير.. لبسك لغيرك عيد» بمراكز الشباب
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أعلنت مديرية الشباب و الرياضة بالمنيا عن انطلاق فعاليات مبادرة يوم الخير تحت شعار "يوم الخير.. لبسك لغيرك عيد" بمراكز شباب المنيا اليوم الأربعاء، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتوزيع الملابس والأدوات المدرسية على الطلاب والتلاميذ الأكثر احتياجا بمراكز الشباب لكونها مراكز مجتمعية وطنية.

من جانبه، تابع مندى عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا تنفيذ المبادرة بمراكز الشباب، مؤكدا أن مبادرة يوم الخير تحت شعار" لبسك لغيرك عيد" تنفذها الوزارة لتوزيع الملابس والأدوات المدرسية فى ١٥ مركز شباب على مستوى إدارات المنيا بواقع مركزين شباب لكل من مراكز(ديرمواس وملوى والمنيا وبنى مزار ومغاغة وسمالوط)، ومركز شباب بكل من إدارات مراكز (العدوة ومطاى وأبوقرقاص)، بإجمالى ما يقرب من ٥٠٠٠ قطعة ملابس وشنط وأدوات مدرسية لتوزيعها على التلاميذ والطلاب تحت إشراف أندية الفتاة والمرأة، أندية التطوع بالمديرية. 

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اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا سمالوط مديرية الشباب والرياضة محافظ المنيا بني مزار الاكثر احتياجا
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