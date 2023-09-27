إصابة 80 شخصًا باختناق بسبب تسرب غاز الكلور بمطروح

أكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، السيطرة على تسرب غاز الكلور بمحطة السيركو غرب مدينة مرسى مطروح، مما أسفر عن اختناق عدد من سكان المنطقة المحيطة بالمحطة وصل عددهم 80 إصابة، وتم نقلهم لمستشفى مطروح العام لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة، أنه ورد إلى غرفة عمليات الشركة بلاغ من محطة مياه السيركو عن تسريب غاز الكلور من إحدى الأسطوانات، وعلى الفور توجة فريق السلامة والصحة المهنية لتأمين التسريب وتم السيطرة على الوضع.

وتم إبلاغ إدارة الحماية المدنية لتأمين الموقع والمساهمة في أعمال السيطرة علي التسريب، حيث نتج عن التسريب بعض حالات الاختناق من قاطني المساكن الملاصقة بالمحطة وتم نقل المصابين إلى المستشفي العام لتلقي الإسعافات اللازمة ولم ينتج عن التسريب أي حالات وفاة.

وتوجه على الفور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح إلى مقر محطة السيركو للتأكد من اتمام السيطرة على التسريب والتخلص الآمن من الأسطوانة المعدومة.

من جانب آخر توجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للمستشفى العام للاطمئنان على المصابين حيث خرج جميع المصابين من المستشفى عدا حالة واحده تحت العناية مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل.

السيطرة على تسرب غاز الكلور بمحطة السيريكو في مطروح

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