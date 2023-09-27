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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ببرقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء نص البرقية كالتالي: «يطيب لي سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف أن أبعث لسيادتكم بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة، وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعين المولى عز وجل، أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر». 

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، والإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز

ويتقدم المحافظ، بخالص التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة الجيزة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.

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محافظ الجيزة محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي ذكرى المولد النبوي الشريف السيسي
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