دراسة تؤكد ظهور قارة جديدة "بانجيا ألتيما" وتتوقع موعد انقراض البشر

رأى علماء من جامعة بريستول في المملكة المتحدة في دراسة علمية مثيرة للجدل، إلى أنه قد يحدث تغير كبير على سطح الأرض خلال الـ250 مليون سنة المقبلة، مما يتسبب في ظهور قارة جديدة تُعرف بـ"بانجيا ألتيما"، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي هذا التغير إلى انقراض البشر والثدييات على سطح الكوكب.

وتم استخدام نماذج مناخية حاسوبية عملاقة لتوقع تشكل هذه القارة الجديدة، ووجد الباحثون أن القارة ستكون شديدة الحرارة والجفاف، ولا تصلح للسكن بالنسبة للبشر والثدييات. توقع الباحثون أن تتجمع جميع القارات معًا لتكوين هذه القارة الجديدة على الأرجح عند خط الاستواء.

وتمت المحاكاة باستخدام نماذج توقعات درجات الحرارة والرياح والأمطار والرطوبة في هذه القارة الجديدة، وتم استخدام نماذج لحركة صفائح الأرض وكيمياء المحيطات وعلم الأحياء لتقدير مستويات ثاني أكسيد الكربون المتوقعة.

وتشير النتائج إلى أن تكوين "بانجيا ألتيما" لن يؤدي فقط إلى زيادة حدوث البراكين بشكل أكثر تواترًا، مما سيؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وزيادة حرارة الكوكب، ولكن الشمس ستصبح أيضًا أكثر إشراقًا، مما يزيد من درجة حرارة الأرض بشكل أكبر.

وفي تصريح للدكتور ألكسندر فارنسوورث، كبير الباحثين المشاركين في الدراسة، قال: "إن القارة العملاقة الناشئة حديثا ستسبب بشكل فعال ضربة ثلاثية تشمل تأثير القارية، والشمس الأكثر سخونة، والمزيد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي".

وأضاف: "البشر إلى جانب العديد من الأنواع الأخرى سوف يموتون بسبب عدم قدرتهم على التخلص من هذه الحرارة من خلال العرق، وتبريد أجسادهم".

تجدر الإشارة إلى أن هذا البحث يسلط الضوء على التغيرات المناخية الكبيرة في المستقبل البعيد، ولكنه يذكر أيضًا أهمية التصدي للتحديات البيئية الحالية التي نواجهها نتيجة لانبعاثات الغازات الدفيئة من قبل البشر. يُظهر ذلك أهمية العمل الجاد على تقليل الانبعاثات الحالية للمساهمة في الحفاظ على صحة الكوكب ومناخه.