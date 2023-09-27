قمر سيدنا النبي.. أنشودة السيرة العطرة لمولد النور الهادي البشير

يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها اليوم بالذكرى العطرة لمولد سيد الخلق أجمعين نبينا محمد عليه أفضل السلام باستلهام أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره القدوة الحسنة في تعاملاته وتعاليمه التي أضاءت حياة البشرية وغيرت مجرى التاريخ وأرست قواعد الرحمة والتسامح بين بني آدم وحواء، فكانت وستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها نورًا للعالمين رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين الذين لن ينالوا إلا خسارا.

وفي أم الدنيا أرض الكنانة المحروسة مذاق خاص لإحياء هذه الذكرى النورانية، فقد اعتاد المصريون ربط هذه الاحتفالات ببعض المظاهر التي تعطي أرض الكنانة روحًا ومذاقًا خاصًا.

ومنذ ما يقرب من شهر.. تحولت شوارع المحروسة إلى كرنفال بديع احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يوافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول من كل عام هجري، فمن يتجول في أحياء القاهرة وخصوصًا منطقة باب البحر، المورد الرئيسي لحلوى المولد، وشبرا والجمالية ودرب البرابرة والعتبة وحتى شوارع مصر الجديدة وفيصل، من شرقها لغربها تمًا، سترى عيناه وتسمع أذناه كل ما يسر النفس ويدخل البهجة والسرور إلى القلب.

والقاسم المشترك في جميع هذه المظاهر الحسنة هو حب رسول الله خير الأنام عليه أفضل الصلوات وأتم السلام وعشق آل بيت النبي الذين يحظون بمكانة عالية في نفوس جميع المسلمين وأهل مصر على وجه الخصوص.

وفي جولة في هذه الليالي المحببة كان هناك شبه اجماع تام على تشغيل الأناشيد والابتهالات الدينية للتعبير عن فرحة استقبال هذه الذكرى العطرة وفي مقدمتها التحفة الفنية " قمر سيدنا النبي التي تقول كلماتها:

قمر.. قمر.. قمر سيدنا النبي.. قمر

وجميل.. وجميل.. وجميل سيدنا النبي.. وجميل

قمر.. قمر.. قمر سيدنا النبي.. قمر

وجميل.. وجميل.. وجميل سيدنا النبي.. وجميل

وكف المصطفي كالورد نادي.. وعطرها يبقي اذا مست ايادي

الله.. الله

وكف المصطفي كالورد نادي.. وعطرها يبقي اذا مست ايادي

الله.. الله

وعم ناولها كل العبادي.. وعم ناولها كل العبادي

وعم ناولها كل العبادي.. حبيب الله يا خير البرا

يااااا قمر

قمر.. قمر.. قمر سيدنا النبي.. قمر

وجميل.. وجميل.. وجميل سيدنا النبي.. وجميل

ولا ظل له بل كان نورا.. تنال الشمس منه والبدورا

الله.. الله

ولا ظل له بل كان نورا.. تنال الشمس منه والبدورا

الله.. الله

ولم يكن الهدي لولا ظهوره.. ولم يكن الهدي لولا ظهوره

ولم يكن الهدي لولا ظهوره..وكل الكون انار بنور طه

قمر.. قمر.. قمر سيدنا النبي.. قمر

وجميل.. وجميل.. وجميل سيدنا النبي.. وجميل

قمر.. قمر.. قمر سيدنا النبي.. قمر

وجميل.. وجميل.. وجميل سيدنا النبي.. وجميل