وكيل "تعليم مطروح" يحيل العاملين بـ4 مدارس للتحقيق لعدم الانضباط والإهمال

أجرى عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية مفاجئة لمدارس غرب المحافظة، تفقد خلالها مدارس المقتلة للتعليم الأساسي وشماس الابتدائية وشماس الإعدادية والثورة للتعليم الأساسي والزويدة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة براني التعليمية، وذلك لمتابعة ورصد جاهزيتها لانطلاق العام الدراسى الجديد بداية أكتوبر المقبل.

وشدد وكيل الوزارة أثناء الجولة على ضرورة انضباط المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية بكافة الإدارات التعليمية بالجدية والإخلاص والعطاء فى العمل وتقدير المسئولية لتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب مع بداية الدراسة لتحقيق منتج تعليمي متميز.

وفي ذات السياق قرر وكيل تعليم مطروح إحالة كافة العاملين بمدارس الثورة وشماس والزويدة والمقتلة للشئون القانونية لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال في أداء المهام والواجبات المكلفين بها.

وفى نهاية زيارة مدارس براني وجه مدير المديرية عبدالوهاب بكار مدير الإدارة بتشكيل وإرسال لجنة متابعة على وجه السرعة لمتابعة استعدادات انطلاق الدراسة ببعض مدارس القرى والنجوع التابعة لبراني والوقوف على أسباب غياب العاملين بها ومعالجة السلبيات الموجودة بها فورا.

وأكد وكيل الوزارة استمرار جولاته الميدانية المفاجأه بكافة الإدارات التعليمية لمتابعة جاهزيتها قبل انطلاق الدراسة، ومعربا عن خالص أمنياته بتحقيق عام دراسى ناجح حافل بالعطاء المثمر متمنياً كل التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وكيل تعليم مطروح يتابع جاهزية المدارس

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