قنصل الصين بالإسكندرية: الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر ستواصل تعزيزها في مواجهة الاضطرابات العالمية

أكد "يانغ يي"، قنصل عام الصين بالإسكندرية، على أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر ستواصل تعزيزها والمضي قدمًا في مواجهة الاضطرابات العالمية والتحديات المشتركة، وتحت قيادة رئيسي الصين ومصر.



جاء ذلك خلال احتفالية القنصلية العامة الصينية بالإسكندرية، مساء أمس الثلاثاء، بالعيد الوطني رقم 74 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعدد من قناصل الدول الأجنبية وممثلي المجتمع المدني المصري.



وأشاد القنصل بالتعاون المصري الصيني في المشروعات قائلا: على أرض مصر، يكتب عمال البناء من الصين ومصر أيضا فصلاً جديدًا من التعاون العملي بين الصين ومصر في البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" وتتقدم مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر ومدينة العلمين الجديدة التي تنفذها الشركات الصينية بشكل كبير.



وتابع أنه من المقرر أن تشهد محافظة الإسكندرية تشغيل المرحلة الأولى من مشروع محطة أبو قير للحاويات رسميًا في ديسمبر من هذا العام، كما يجري التفاوض بين الشركات الصينية والجانب المصري لتطوير مشاريع مثل ميناء الإسكندرية، ومحطة الإسكندرية الفرعية، وتوليد الطاقة من النفايات.

واستكمل أن العام الجاري يوافق الذكرى السنوية العاشرة لمبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين، وفي أكتوبر القبل من المقرر أن يُعقد منتدى قمة التعاون الدولي "الحزام والطريق" في بكين.

وأضاف أنه بعد أن أصبحت مصر شريكًا في حوار منظمة شنغهاي للتعاون العام الماضي، تمت دعوة مصر رسميًا للانضمام إلى آلية تعاون البريكس، في أغسطس هذا العام خلال الإجتماع الخامس عشر لقادة البريكس، وقد وفرت هذه المنظمات الدولية وآليات التعاون فرصا وفيرة للتعاون العملي بين الصين ومصر، كما خلقت مسرحا واسعا للبلدين للعمل معا لممارسة نفوذ دولي أكبر.

وأشار إلى أنه في إطار تعزيز التعاون بين الصين ومصر اختتم لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وأمين اللجنة المركزية لفحص الانضباط، زيارة ناجحة لمصر، مما عزز تطوير العلاقات بين البلدين.

الجدير بالذكر بأن العيد الوطني لجمهورية الصين الشعبية يوافق يوم 1 أكتوبر من كل عام، حيث تأسست جمهورية الصين الشعبية في يوم 1 أكتوبر عام 1949 في احتفال في ميدان تيننمن، وتقام مجموعة من الاحتفاليات تنظمها الحكومة الصينية، تتضمن ألعابا نارية، وحفلات موسيقية.