تفاصيل لقاء وفدي الهيئات النووية المصرية والاتحاد الأوروبي على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية

في إطار مشاركة الدكتور أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لليوم الثاني بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، عقد بمشاركة الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة - رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور على عبد الفتاح - الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لقاءً ثنائيا مع وفد الاتحاد الأوروبي حيث استعرض سيادته آخر مستجدات إنشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة وسير تنفيذ الأعمال.



هذا وقد بارك وفد الاتحاد الأوروبي انضمام مصر الي اتفاقية الأمان النووي وأشاد بحجم الإنجاز.

وقد دعا الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية الاتحاد الأوروبي لعمل ورشة عمل حول اختبار الإجهاد Stress Test في مصر لاكتساب المعلومات حول هذا الموضوع،

ومن جانبه أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الهيئة المالك والمشغل لمشروع محطة الضبعة النووية على تبني المفاعلات المصرية اعلي التكنولوجيات العالمية وارقي وسائل الأمان النووي وكافة الدروس المستفادة من حادثة فوكوشيما، وهو ما أكد وفد الاتحاد الأوروبي على أهميته.

وفى سياق متصل سيترأس السيد الأستاذ الدكتور / أمجد الوكيل – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وفد مصر غدا في اجتماع مع الوفد المجري الذى سيترأسه من الجانب المجرى السيدة/ أندريا بياتريكس كادار - رئيس هيئة الطاقة الذرية المجرية، وذلك لتباحث حول آخر مستجدات مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة ومحطة باكش-2.

جدير بالذكر أن مشروع باكش-2 مكون من وحدتين وتم إطلاقه في أوائل سنة 2014 بموجب الاتفاق الحكومي بين المجر وروسيا الاتحادية لمفاعلين VVER-1200 يتم توريدهم من قبل شركة روسأتوم.