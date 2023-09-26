ألمانيا تستضيف مؤتمر تمويل صندوق المناخ الأخضر أكتوبر المقبل

تستضيف مدينة بون الألمانية مؤتمر "تمويل صندوق المناخ الأخضر" وذلك في الخامس من أكتوبر المقبل.

وأوضحت وزارة الخارجية الألمانية في بيان اليوم /الثلاثاء/ أنه من المتوقع أن يتم خلال المؤتمر التركيز على الالتزامات بضخ تمويلات كبيرة للجهود الرامية إلى مكافحة تغير المناخ في البلدان النامية، وذلك في إطار التزام البلدان الصناعية بتقديم 100 مليار دولار سنويا للعمل الدولي ضد تغير المناخ.

وأفاد بيان الخارجية الألمانية بأنه من بين الأدوات الحاسمة لتنفيذ مشاريع حماية المناخ والتكيف معه في جميع أنحاء العالم "صندوق المناخ الأخضر"، وهو أحد أكبر صناديق حماية المناخ في العالم، موضحا (البيان) أن تأسيس صناديق حماية المناخ كانت مصدر قلق كبير للبلدان النامية، التي لها رأي متساو في كيفية استثمار الأموال في مشاريع حماية المناخ والتكيف مع المناخ في البلدان النامية.

وفقا للبيان فإن الصندوق ومنذ إنشائه أطلق أكثر من 200 مشروع بقيمة إجمالية قدرها 48 مليار يورو.. يستفيد منها حوالي مليار شخص في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر- وفقا للبيان- أن تقوم وزيرة التنمية الفيدرالية الألمانية سفينيا شولز، والمدير الإداري لصندوق المناخ الأخضر مافالدا دوارتي، ورئيس وزراء جزر كوك مارك براون، ووزيرة الدولة للمناخ في وزارة الخارجية جينيفر مورجان، بافتتاح المؤتمر في الخامس من أكتوبر القادمه بمدينة بون الألمانية في مركز المؤتمرات العالمي بلاتز الأمم المتحدة.

جدير بالذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلن بالفعل أن الحكومة الفيدرالية ستقدم ملياري يورو خلال المؤتمر ومن المتوقع الحصول على المزيد من التزامات التمويل الكبيرة.