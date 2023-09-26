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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع أكثر من 250 طنا من التراكمات والمخلفات والقمامة بأسوان

ضمن حملات النظافة في يومها السادس

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة والأتربة بأسوان
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استكمل مسئولى المحليات بأسوان بالتنسيق مع الجهات المعنية سلسلة الحملات المكبرة لليوم السادس، بإشراف ومشاركة من اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، بالإضافة إلى متابعة مشروع إحلال وتجديد خطوط الطرد لمحطة مياه جبل تقوق وفريال. 

شهد اليوم رفع أكثر من 250 طن من التراكمات والمخلفات، وتفريغ الصناديق من القمامة بأحياء غرب وجنوب وشرق والصداقة الجديدة فى مناطق الكورنيش وكسر الحجر، ومدينة ناصر والكرور والمحمودية، وذلك بواسطة 80 عامل ومشرف وفنى ومهندس، وأيضًا نواب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح ومحمد حسين ومحمد ممدوح، مدعمين بالمعدات الثقيلة والخفيفة والسيارات الخاصة بواقع 35 سيارة ومعدة، فضلًا عن رش الشوارع بالمياه، وكنس وجرد للأتربة، وشفط وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى، علاوة على تقليم الأشجار.

وتواصل الحملة جهودها على مدار الأيام القادمة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى وخلق متنفس حيوى للمواطنين على الوجه الأكمل.

يأتي ذلك بناءًا على تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشأن التعامل الفورى مع كافة الملاحظات التى يقوم برصدها أثناء جولاته الميدانية المفاجئة بالعديد من الشوارع الداخلية والمناطق السكنية.

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