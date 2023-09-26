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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

النرويج تعلن تقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة 92 مليون دولار

النرويج
النرويج
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أعلنت الحكومة النرويجية اليوم الثلاثاء اعتزامها تقديم مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا بقيمة مليار كرونة نرويجية (92 مليون دولار أمريكي).

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن التمويل يهدف إلى ضمان حصول الفئات الأكثر ضعفا والأطفال واللاجئين والنازحين داخليا على المساعدات الأساسية من مأوى وغذاء ومياه بالإضافة إلى التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والحماية من العنف، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وصرحت وزيرة خارجية النرويج أنيكين فيتفلت، بأن "حرب روسيا الوحشية تسبب معاناة كبيرة للمدنيين الأوكرانيين الذين هم بحاجة إلى مساعدتنا مع اقتراب فصل شتاء جديد في ظل استمرار الحرب".

وتابعت الشبكة أنه من المقرر أن توزع المساعدات النرويجية عبر البرامج الحالية الخاصة بأوكرانيا في منظمتي الأمم المتحدة والصليب الأحمر.

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الحكومة النرويجية أوكرانيا النرويج
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