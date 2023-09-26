الكرملين: موعد زيارة بوتين لكوريا الشمالية لم يتحدد بعد

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كوريا الشمالية لم يتحدد بعد.

وأكد بيسكوف للصحفيين -بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم "الثلاثاء"- أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيزور بيونج يانج الشهر المقبل.

وكان بيسكوف قد أشار في وقت سابق إلى أن بوتين قبل دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون له بزيارة بلاده، مضيفا أنه سيتم تنسيق تفاصيل الزيارة.

يذكر أن كيم زار روسيا خلال الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر الجاري، حيث أجرى محادثات مع بوتين في ميناء فوستوشني الفضائي الروسي، كما زار عددا من المنشآت، والتقى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو.

يشار إلى أن لافروف قال - في مؤتمر صحفي مطلع الأسبوع الجاري، عقب الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة - إنه قد يزور كوريا الشمالية الشهر المقبل.