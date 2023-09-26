أحمد عاطف يقود هجوم مودرن فيوتشر أمام الداخلية

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية بالدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: عمر كمال ، خالد رضا ، محمود رزق ، باسم علي

وسط: غنام محمد ، باباتوندي بيلو ، ناصر ماهر ، كاجالي درامي ، أحمد رفعت

هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، محمد ربيعة ، محمود شعبان ، محمد نصير ، ، محمد صادق، علي زعزع ، محمد فاروق ، عبد الكبير الوادي، عمر السعيد

ويحل بعد قليل وفي تمام السابعة مساءً، على ملعب ستاد القاهرة، فريق الداخلية ضيفاً على مودرن فيوتشر ،ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز ٢٠٢٣-٢٠٢٤.