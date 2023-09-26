إنفوجرافيك.. تعرف على أنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العدد رقم ١١٢ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٥ سبتمبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قوافل بيطرية مجانية في النواحي التابعة لكرداسة، البدرشين، وحي الوراق، لدعم المربيين، كما تم تنفيذ ندوة ارشادية حول الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، كما كثفت حملات الرقابة على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 10 طن و467 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم مستوردة ومصنعات لحوم ومقطعات دواجن وهياكل دواجن ومفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة ارشادية تمهيدا لبدء زراعة المحاصيل الشتوية، تم التعريف بأهم الحشائش التي تنافس المحاصيل الشتوية، ومكافحتها، بالطرق المختلفة، كما تم تنفيذ ندوة حول زراعة وإنتاج الفراولة.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، المرور على الادارات الزراعية، لمتابعة حالة الانضباط وانتظام سير العمل، كما تم ازالة (9) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك تم متابعة زراعات القطن للوقوف على الحالة العامة للزراعات، كذلك عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، اجتماعاً مع أعضاء الجمعية المركزية لمناقشة خطة تطوير التعاونيات، كما تم عقد اجتماع مع ورؤساء اقسام المكافحة بالمراكز حيث تم التأكيد على ضرورة احكام الرقابة على المبيدات خاصة في المحلات غير المرخصة ومتابعة كافة محلات الاتجار.

كما نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية بمركز الحامول، لدعم المربين، حيث تم تقديم الخدمات المجانية من فحص وعلاج، وعمليات جراحية، ورش، كذلك واصل مهندسو البساتين بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، زراعة عدد من الأشجار المثمرة: جوافة والبرتقال، بإدارة المعمورة الزراعية، كما تم تنسيق ميدان زويل التابع لحي وسط والدعم بالنباتات، كما تم عقد اجتماعا مع مديرى الادارات حيث تم التشديد والتنبيه على ضرورة تفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج وعمليات التطهير للمصارف.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، قافلة بيطرية مجانية، بالتعاون مع أحدي شركات البترول وجمعية الأورمان الخيرية وذلك بالوحدة البيطرية بقرية جلالة مركز الضبعة حيث تم توقيع الكشف الطبي علي3960 حالة من الحيوانات، كما شهد محافظ بورسعيد ومدير مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، بدء موسم حصاد محصول الأرز وجنى القطن بجنوب بورسعيد، كما واصلت المديرية متابعة حصاد محصول الذرة الشامية بالحقول الإرشادية، كذلك زراعات بنجر السكر، فضلاً عن مرور لجنة المكافحة لتنفيذ خطة المكافحة الحقلية وتقديم التوصيات الفنية للمزارعين في هذا الشأن.

فيما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور لمتابعة الزراعات القائمة على الري الحديث بالتنقيط داخل الادارة الزراعية بكفر سعد، كذلك متابعة أعمال جني القطن، وحصاد الأرز بنواحي المحافظة، كذلك عقدت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، اجتماعاً مع العاملين لمناقشة خطط تنفيذ الأعمال، كما تم استقبال كميات تقاوي القمح والفول البلدي، المدعومة للمزارعين، كما تم تدريب الميسرين للمدارس الحقلية بقطاع الزراعة بجنوب سيناء، ضمن مشروع تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية بجنوب سيناء، بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو، كما تك إطلاق قافلة زراعية تنموية للمرور على عدد من المزارع.

ونظمت مديرية الزراعة بالفيوم، بالتعاون مع نقابة الزراعيين احتفالية بعيد الفلاح الـــ 71 تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وبعض أعضاء مجلس النواب وعدد من المزارعين والسيدات الريفيات أصحاب الحرف والمهن اليدوية، كما نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة بنى سويف، قافلة بيطرية مجانية حيث تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار بعدد 97 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 167 وعلاج الطفيليات والتجريع لعدد 98 حالة حالات جلدية43 حالة وتم عمل 1عملية جراحية وتم رش عدد 500 حيوان ودواجن بعدد438 بعدد اجمالي 1344 حاله.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، بدء عملية توريد الاقطان وتجميعها بمراكز تجميع الاقطان حيث تم التوجه الى مركز تجميع الاقطان بالجمعية الزراعية بقرية درنكة مركز أسيوط لمتابعة عمليات التوريد، كذلك أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا، قافلة بيطرية وقائية إرشادية مجانية علاجية، بسمالوط، لدعم المربين، كما شنت حملات تفتيشية على أماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك حيث تم ضبط 233 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 6 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر، كذلك شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر، حملاتها للتفتيش على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات، حيث تم ضبط ٢٢٤ كجم من مصنعات اللحوم المفروم وكبده مجمده ودواجن ومصنعات الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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