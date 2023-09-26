وفد صيني يزور منطقة هرم هوارة الأثرية في الفيوم.. صور

شهدت منطقة آثار الفيوم فى الفترة الأخيرة انتعاشة سياحية كبيرة بزيادة أعداد الأفواج السياحية متعددة الجنسيات، على هرم هوارة والذي يحظى بإقبال من الأفواج السياحية من مختلف الدول الأوروبية للاستمتاع بمشاهدة تصميمه المميز كونه أحد الرموز الهامة التي تمثّل السياحة في الفيوم.

ومن جانبها حرصت إدارة الوعى الآثري بمنطقة آثار الفيوم بأشراف مدير عام آثار الفيوم الدكتور علي البطل، على رصد حركة السياحة بالمناطق الاثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دوريةفى إطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والاثاربضرورة الاهتمام بالمناطق الاثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية .

أضافت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الآثري بمنطقة آثار الفيوم أن منطقة هرم هوارة الأثرية استقبلت اليوم وفد سياحى من الصين، والذي أبدى سعادته بزيارة المنطقة الاثرية وبحسن الاستقبال وتنظيم العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية.

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