"سيب نفسك" يشارك ضمن عروض "القاهرة للمونودراما"

يشارك العرض المسرحي المصري "سيب نفسك"، ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر 2023.

ويتناول العرض المرحي "سيب نفسك" فكرة الإقدام على الانتحار؛ إذ تجسد الفنانة فاطمة محمد علي دور عاملة نظافة بسيطة تكتشف أثناء دورية عملها إقدام رجل على الانتحار من فوق السطح، فتندفع صاعدة سلم العمارة الشاهقة لتمنعه من جريمته.

و"سيب نفسك" مونودراما غنائية استعراضية للفنانة فاطمة محمد علي، ديكور أحمد أمين، أزياء نهاد السيد، موسيقي وألحان حاتم عزت، إضاءة إبراهيم الفرن، استعراضات مناضل عنتر، أشعار محمد مخيمر، تصميم وتنفيذ عروسة نبيل الفليكاوي، إنتاج فرقة المسرح الحديث بإشراف الفنان محسن منصور، ماسكات د أمير عبد المسيح، ترجمة نبيلة حسن، تأليف مارك إيجيا، دراماتورج وإخراج جمال ياقوت.

كما يشارك في الدورة السادسة من المهرجان عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها: الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، و إيطاليا، والأرجنتين، وألمانيا، وفلسطين، والمغرب، بالإضافة إلى منصتي "الحكواتي"، "شاشة المونودراما"، والتي تشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.

وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما، في دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، ويرأسه د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمر، والفنان القدير لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.