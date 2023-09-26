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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

طاقم تحكيم غاني لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي

الزمالك وأرتا سولار
الزمالك وأرتا سولار
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أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من غانا لإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها في السابعة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق  في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا .

واختار الاتحاد الأفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول  الطبي في اللقاء.

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الاتحاد الافريقي الزمالك أرتا سولار
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