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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الولايات المتحدة ترفض طلب وزير الخارجية الإيراني لزيارة واشنطن

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها رفضت طلب حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني، زيارة قسم رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن.

وأوضح ماثيو ميللر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، إنه "بالنظر إلى تاريخ إيران في الاحتجاز غير القانوني للأمريكيين ورعاية الدولة للإرهاب، لم نعتقد أنه كان من المناسب الموافقة على هذا الطلب."

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة لديها التزام بالسماح للمسؤولين الإيرانيين وغيرهم من مسؤولي الحكومات الأجنبية بالسفر إلى نيويورك للقيام بأعمال الأمم المتحدة، ولكن ليس لدينا التزام بالسماح لهم بالسفر إلى واشنطن".

وكان وزير الخارجية الإيراني في ولاية نيويورك الأمريكية لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد خلال الزيارة، أنه بحث القضايا الخلافية بين بلاده وأمريكا مع عدد من مسؤولي الولايات المتحدة السابقين، خلال ندوة عقدت في أحد مراكز الدراسات الأمريكية.

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وزارة الخارجية الأمريكية حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الايراني زيارة واشنطن
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