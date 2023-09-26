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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية: رسائل "الوطنية للانتخابات" تطمئن المواطنين بنزاهة الاستحقاق الدستوري

النائبة صبورة السيد
النائبة صبورة السيد
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ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية، والتي أعلنت فيه عن عقدها بإشراف قضائي كامل، بما يعزز من نزاهة هذا العرس والاستحقاق الدستوري الذي يشكل أهمية لمستقبل مصر.

وقالت "السيد"، في تصريحات لها اليوم، إن الهيئة الوطنية للانتخابات لها تاريخ مشرف يشهد له العالم والمنظمات الدولية في تطبيق أدق المعايير على الانتخابات في مصر، والجميع يشهد لها بالنزاهة والمصداقية، ودورها كبير في حماية أصوات الناخبين واختياراتهم في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هناك جهودًا مكثفة من جانب أجهزة الدولة، من أجل عقد وإقامة الانتخابات الرئاسية المقبلة بنزاهة وشفافية وفي أجواء ديمقراطية، تسمح للمواطنين في التعبير عن اختياراتهم بحرية تامة.

وشددت النائبة صبورة السيد، على ضرورة التصدي لأي شائعات تتعلق بالانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال المشاركة بقوة في الانتخابات والإقبال على صناديق الاقتراع، لاختيار قائد المرحلة المقبلة، والذي تستكمل معه مصر منجزات ومكتسبات السنوات الماضية.

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النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات إشراف قضائي
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