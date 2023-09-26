نائب محافظ البحيرة تشهد العرض المسرحي "على أرض مصر" بمسرح قصر ثقافة دمنهور

شهدت مساء اليوم الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، العرض المسرحي "على أرض مصر" والذي أنتجته تعليم البحيرة ضمن مبادرة "معلمون مبدعون" التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم، من خلال وحدة التواصل ودعم المعلمين، وذلك بمسرح قصر ثقافة دمنهور، بحضور كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بالعرض ووجهت رسالة شكر وتقدير لوزارتي التربية والتعليم والثقافة علي جهودهما فى إثراء الفكر والوعي الوطني وتحفيز وتشجيع المواهب من خلال أعمال فنية هادفة تستهدف بناء الشخصية السوية وتقويم السلوك والحفاظ على الإرث الحضاري والتاريخي للدولة المصرية، كما وجهت التحية لكافة المشاركين في العرض، معبرة عن سعادتها البالغة بهذا المستوي الراقي من الأداء الذي عكس حرفية وموهبة أبناء المحافظة.

وتناول العرض المسرحي كفاح الشعب المصرى فى مواجهة المحتل عبر العصور، بداية من الانتصار على الهكسوس ومرورًا بالحملات الصليبية والمغول والحملة الفرنسية، وحتى إنتصار أهل رشيد على حملة فريزر، ويختتم العرض بالتعريف بالجهود التى تقوم بها الدولة المصرية من إنجازات عملاقة تتحقق يوم بعد يوما للوصول للجمهورية الجديدة.

وتجدر الإشارة أن العرض من تأليف هاني قدري، وإخراج محمد مبروك، إدارة مسرحية عبير الجوهري ورانيا محمد، ديكور وملابس ريهام مسعد وإيناس الشريف، أشعار عماد عامر، ألحان وغناء محمد ناصر.