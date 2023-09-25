إصابة صلاح محسن في العضلة الخلفية

تعرض صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، للإصابة في المباراة التي أقيمت بين عناصر من الفريق الأول مع عناصر من قطاع الناشئين.

ويعاني صلاح محسن من إصابة في العضلة الخلفية، وخضع لأشعة لتحديد مدي جاهزيته لمباراة سان جورج الإثيوبي، ومدة غيابه في الفترة المقبلة.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بثلاثية دون رد، على حساب نادي سان جورج الأثيوبي في إطار ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره نادي سان جورج الأثيوبي في مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل.

وتأجلت مباراة النادي الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري أمام سيراميكا كليوباترا، بسبب خوض لقاء الإياب الجمعة القادم أمام سان جورج.