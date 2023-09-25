إجراء 42 قسطرة قلبية بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر بنسبة نجاح 100 %.. صور

في سابقة هي الأولى من نوعها، نجحت مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، في إجراء 42 قسطرة قلبية CTO العالمية وبنسبة نجاح 100% تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث تم إجراء التدخل الحديث لقسطرة CTO داخل قسم القسطرة القلبية المتميز بمستشفي طيبة التخصصي، وعلي يد أمهر الفرق الطبية والأطباء المتخصصين علي مستوى الجمهورية.

شارك في الإجراء التدخلي لقسطرة CTO العديد من الفرق الطبية المتميزة علي مدار أكثر من عام من داخل قسم القسطرة القلبية المتميز بمستشفي طيبة التخصصي، إحدى مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر

منهم (الدكتور هاني عوض الله استشاري القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس – الدكتور طارق الرشيدي استشاري أمراض القلب و CTO بجامعة عين شمس – الدكتور حسين كراع استشاري ورئيس قسم القلب بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر). كما شاركهم من الفريق الطبي المتميز بعدد من التدخلات العاجلة في الساعات الماضية وهم كلا من: الدكتور محب مراد استشاري مراض القلب جامعة عين شمس ومستشفي الأطفال التخصصي بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر – الدكتور محمد عبد الغفار أخصائي القلب بمستشفي طيبة التخصصي والدكتور رشا محمد عبد الرازق أخصائي القلب بالمستشفي، ومن الفريق التمريضي (محمد خيري، علي خليفة، ياسمين أحمد، محمد السيد، وفني الأشعة محمود مراد).

وتعد قسطرة CTO هي إحدى التقنيات الحديثة في مجال قسطرة القلب المرشدة ومتناهية الصغرMicro Catheter، خاصة لعلاج الانسدادات المزمنة للشرايين التاجية، كما تعد إحدى التقنيات المتطورة لعلاج أمراض القلب ضمن أعمال التطوير المستمر في مجال خدمات الرعاية العلاجية للهيئة العامة للرعاية الصحية ووفق احدث الطرق العالمية.

ونجحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إجراء تدخل CTO بجودة عالمية بكافة محافظات التأمين الشامل والتي نافست اكبر الدول العالمية والمتقدمة في ذلك المجال، علما بأن تقنية القسطرة القلبية CTO تتخطي تكلفتها الحالية 300 ألف جنية، وبنسبة تكلفة للمنتفع فقط 400 جنية، والتي يقرر استخدامها في حال فشل الطرق العلاجية والطبية المعتادة.

وكانت الهيئة العامة، قد استعرضت خلال المؤتمر الأخير للجمعية الأمريكية للقساطر القلبية، والذي انعقد في شهر فبراير الماضي أحد أبرز الحالات المعقدة جدا، والتي اختارتها الجمعية كواحدة من أفضل 8 حالات علي مستوي العالم في دقة ومهارة التدخل الدقيق، وأشادوا خلالها بمهارة الأطباء المصريين في استخدام أحدث التقنيات الحديثة بمهارة وجدارة عالمية.

القسطرة القلبية (1)

القسطرة القلبية (2)

القسطرة القلبية (3)

القسطرة القلبية (4)