أوسوريو: لن أغير طريقة لعبي بعد التعادل مع المقاولون العرب

قال الكولومبي أوسوريو مدرب الزمالك، أنه في حالة الفوز تتم الإشادة به، وفي حالة تعرض الفريق للخسارة يتم انتقاده.

وأضاف أوسوريو في تصريحات صحفية مساء اليوم، أنه لن يقوم بتغيير طريقة لعبه أو أسلوبه، ولكن من الممكن أن يقوم بتغيير اللاعبين الذين يشاركون في المباريات.

وأوضح أن الزمالك عندما تعاقد معه يعلم أنه مدرب صاحب فكر هجومي، وشدد على أن فريقه يسعى لخلق أكثر عدد ممكن من الفرص في كل مباراة، وهذا أمر صعب وليس سهل، ولا يوجد 11 لاعب في التشكيل الثابت لأن الأمر يتغير وفقا للخصم.

وقال أوسوريو:" الدوري المصري قوي والمستويات متقاربة بين جميع الفريق ولا يوجد لاعب في العالم يستطيع لعب 3 مباريات في 10 أيام".

وتعادل فريق المقاولون العرب مع الزمالك بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.