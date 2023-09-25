تعليم القاهرة تكرم الطلبة الفائزين فى مسابقة تحدي القراءة العربي

عقدت الدكتورة أميرة نجيب موجه عام المكتبات بالقاهرة، اجتماعًا موسعًا مع الموجهين الأوائل والموجهين بالإدارات التعليمية اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٥ بقاعة ديوان عام المديرية.

وجاء ذلك لبحث الإستعدادات اللازمة للعام الدارسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ وتكريم الموجهين المتميزين والطلاب الفائزين فى مسابقة تحدى القراءة العربى، برعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية، وإشراف منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

وفى بداية الإجتماع تقدمت الدكتورة أميرة نجيب بالشكر والتقدير للزملاء الحضور على جهدهم المبذول للإرتقاء بمستوى العملية التعليمية فى العام الماضي.

وقد تطرق الاجتماع إلى بعض النقاط الآتية:-

١- التنبيه بسرعة تجهيز مكتبات المدارس لإستقبال الطلاب والمعلمين فى العام الدراسي الجديد .

٢- التأكيد على ضرورة استكمال السجلات الأساسية والفرعية بالمكتبات ومتابعة تنفيذها بدقة.

٣- مراعاة الانتهاء من خطابات الانتداب والنقل لصالح العمل ولسد العجز للسادة الأخصائيين لاستقرار وتفعيل مدارس الادارة بما هو متاح ووفقا للقرارات الوزارية بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم

٤- مناقشة كل المقترحات وآلية التنفيذ وما يستجد من أعمال

وأخيرًا تم فتح باب الحوار والمناقشة مع السادة الموجهين الأوائل والإجابة على كل كافة استفساراتهم .

وعلى هامش الإجتماع قامت منيرة أسامة مدير عام الشئون التنفيذية بتكريم موجهى المكتبات المتميزين،وكذلك تكريم الطلاب الفائزين في مسابقه فرسان القراءة لطلاب التحدي لعام ٢٠٢٢/٢٠٢١ وتسليمهم الميداليات الذهبية، متمنية لهم مزيدًا من التوفيق والتميز، وفى الختام تم تقديم بعض الفقرات الشعرية والفنية.