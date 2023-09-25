أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الجبلين، وذلك بعد قليل على ملعب " الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس الملك السعودي.
وجاء تشكيل الهلال كالتالى:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: ياسر الشهراني، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد.
خط الوسط: الحمدان ، روبن نيفيز، سلمان الفرج.
خط الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.
واستبعد خيسوس البرازيلى نيمار دا سيلفا من قائمة الزعيم لمواجهة اليوم.
البوابة سبورت
كأس الملك.. نيمار خارج تشكيل الهلال في مواجهة الجبلين
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أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الجبلين، وذلك بعد قليل على ملعب " الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس الملك السعودي.
أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الجبلين، وذلك بعد قليل على ملعب " الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس الملك السعودي.