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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس الملك.. نيمار خارج تشكيل الهلال في مواجهة الجبلين

نيمار
نيمار
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أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره الجبلين، وذلك بعد قليل على ملعب " الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي"، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس الملك السعودي.
وجاء تشكيل الهلال كالتالى:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: ياسر الشهراني، خاليدو كوليبالي، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد.
خط الوسط: الحمدان ، روبن نيفيز، سلمان الفرج.
خط الهجوم: سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش، مالكوم.
واستبعد خيسوس البرازيلى نيمار دا سيلفا من قائمة الزعيم لمواجهة اليوم.

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