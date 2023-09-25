المستشار وليد حمزة: قاضٍ على كل صندوق في الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّه أوضح في كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم الاثنين أمورا كثيرة بالنسبة للانتخابات، أهمها أن كل الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية ستتم في مدة الإشراف القضائي، وهو ما يعني وجود قاضٍ لكل صندوق.

وأضاف "حمزة"، خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "نحتاج إلى إيجابية من الناس للنزول والمشاركة، وفي الفترة القادمة سيتم عرض مجموعة من المواد الفيلمية تباعا وفقا للأحداث التي أعلنت في الجدول لتحفيز الناس بضرورة النزول والمشاركة.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: "وقعنا مجموعة من البروتوكولات كان أهمها البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بيانات ذوي الإعاقة من أجل توفير لجان يمكنهم الوصول إليها وبالتالي نساعدهم في عملية الانتخابات".

ووجه رسالة للمواطنين بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: "لا تسمعوا إلا ما ينشر من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، وأنا مستبشر خير بالمواطن المصري لأنه لديه ثقافة وسينزل ويشارك".