إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم The Goat استعدادًا لمشاركته في مهرجان الجونة

انطلق الإعلان الرسمي لفيلم The Goat للنجمة الحاصلة على الأوسكار ميرا سورفينو، اليوم الإثنين، وذلك استعدادًا لمشاركته في الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي ضمن الاختيارات الرسمية خارج المسابقة، والذي تقام فعاليته في الفترة ما بين 13 أكتوبر وحتى 20 أكتوبر المقبل.

وكانت ميرا سورفينو قد شاركت في أكثر من 100 عمل من قبل، كما حصلت على أوسكار أفضل ممثلة مساعدة، وجولدن جلوب عن دورها في فيلم Mighty Aphrodite للمخرج وودي آلن، كما ترشحت لجائزة برايم تايم وجولدن جلوب عن مسلسل Norma Jean & Marilyn، وشاركت أعمالها في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية.

وتدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية الى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.

والفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، سيد رجب، جيسيكا حسام، مايا طلام، عارفة عبد الرسول، ويتضمن فريق عمل الفيلم مدير التصوير ديفيد فلاستيس ومصمم الملابس اندريا سورنتينو، ومهندس الديكور أحمد فايز، ومؤثرات خاصة فيتوريو سودانو المرشح للأوسكار مرتين والفيلم من كتابة وإخراج إيلاريا بوريللي.

والمخرجة الاريا بوريليهي كاتبة ومخرجة وممثلة، حازت على العديد من الجوائز، وبدأت مشوارها الفني كممثلة، ولكنه اهتمت بصناعة الأفلام، ويعتبر فيلمها A Girl from the Brothel واحدًا من المحطات البارزة في تاريخها المهني، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجاني ميامي السينمائي الدولي لأفلام المرأة، ولوس أنجلوس السينمائي الدولي لأفلام المرأة، بجانب مشاركته في مهرجانات عالمية مثل مهرجان مدريد السينمائي الدولي ومهرجان فيكتوريا السينمائي، ونالت أعمالها إشادة من الأمم المت

https://www.instagram.com/reel/CxnRLYtNTLv/?igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D