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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رمضان صبحي ولاكاي يقودان هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلي

رمضان صبحي لاعب بيراميدز
رمضان صبحي لاعب بيراميدز
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أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز التشكيل الذي يخوض به مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة من عصر اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.
وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سأمي - محمد حمدي - محمد الشيبي.
خط الوسط: بلاتي توريه  - مهند لاشين - وليد الكرتي - إبراهيم عادل.
خط الهجوم: فخري لاكاي - رمضان صبحي 
ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أحمد فتحي - محمود مرعي - يوسف أسامة - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - دودو الجباس - فيستون ماييلي.

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البرتغالي جايمي باتشيكو نادي بيراميدز مباراة البنك الأهلي
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