3 أسباب تثير قلق جماهير الأهلي على مستقبل مارسيل كولر

يستمر غموض مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، رغم أن عقده ممتد مع القلعة الحمراء حتي نهاية الموسم الحالي، كما أن هناك اتفاق مبدئي بين إدارة النادي والمدرب السويسري على التجديد لمدة موسمين مقبلين.

ورابطت جماهير النادي الأهلي بين التحية التي تلقاها مارسيل كولر خلال مباراة الفريق أمس أمام سان جورج الأثيوبي وتفاعل المدير الفني السويسري مع الهتاف بأنها قد تكون “تحية الوداع” خاصة في ظل ارتباط مارسيل كولر بعدد من العروض المغرية في الفترة الأخيرة.

وهناك 3 أسباب تزيد من قلق جماهير الأهلي على مستقبل كولر مع الفريق هي، الإغراءات المالية الكبيرة خاصة من الأندية السعودية، وتأخر إعلان النادي الأهلي عن تجديد عقد المدير الفني السويسري رغم أن النادي أعلن في وقت سابق أن هناك مفاوضات لتجديد عقد “كولر” وثالث الأسباب تفاعل كولر مع هتاف الجماهير والذي اعتبره البعض “تحية وداع” خاصة أنها المرة الأولى التي يتفاعل فيها المدير الفني رغم التتويج بـ5 القاب مع القلعة الحمراء ولم يرقص أو يذهب للجمهور في المدرجات حتي خلال مراسم التتويج بدرع الدوري.

ووفقا لتقارير صحفية فإن مارسل كولر تلقى عرضا مغريا من نادي الشباب السعودي لقيادة الفريق بعد إقالة الهولندي مارسيل كايزر مؤخرا بسبب تراجع النتائج.

وقالت التقارير الصحفية، إنه في حال موافقة مارسيل كولر على تدريب نادي الشباب السعودي سيحصل على راتب سنوي قدره 8 ملايين دولار أمريكي وهو ما يعادل أكثر من 3 اضعاف عقده مع القلعة الحمراء.

كما تعتبر “كولر” أبرز المرشحين لقيادة نادي الهلال السعودي في الفترة المقبلة بدلا من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الذي أصبح قريب من الرحيل عن الزعيم.

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق أن مارسيل كولر يمتلك عروضا لتدريب بعض المنتخبات القوية في الفترة المقبلة على رأسها منتخب كوريا الجنوبية الذي يستعد لبطولة آسيا، وكذلك منتخب بولندا خلفا للبرتغالي فرناندو سانتوس الذي تمت إقالته مؤخرا.

وكان دينو لامبرتي، وكيل أعمال المدرب السويسري، تحدث في وقت سابق أن مارسيل كولر رفض في وقت سابق قيادة أحد فرق الدوري السعودي من أجل الاستمرار مع الأحمر.

وتسيطر حالة من القلق والترقب على جماهير القلعة الحمراي في الوقت الحالي عقب تفاعل “كولر” مع التحية والرقص مع الجماهير أمس بعد مباراة سان جورج الأثيوبي، خوفا من أن تكون هذه الواقعة بمثابة “تحية الوداع” للمدير الفني السويسري في ظل الاغراءات الكثيرة.

وكان الأهلي توصل إلى اتفاق مع “كولر” للتجديد لمدة موسمين مقبلين، ولكن توقفت المفاوضات في الفترة الأخيرة بعد خسارة بطولة السوبر الأفريقي ولم يعلن الأهلي بشكل رسمي عن تجديد العقد وهو ما يزيد الغموض حول مستقبل كولر.

ويمتلك مارسيل كولر شرطا جزائيا في عقده الحالي مع الأهلي يتضمن دفع راتب 3 أشهر لفسخ العقد من جانب أحد الطرفين وهو ما قد يلجأ له المدير الفني السويسري للرحيل عن الأهلي بعد العروض المغربية التي تلقاها مؤخرا.

ويحصل “كولر” في عقده الحالي على 150 الف دولار شهريا ويحق له فسخ العقد بدفع 450 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي.

حرص مارسيل كولر، على الاحتفال مع جماهير الاهلي، عقب الفوز على سان جورج الإثيوبي، وذهب كولر إلى مدرجات الأهلي، من أجل تحية الجماهير على مساندتهم للفريق، ورقص المدير الفني السويسري على هتافات الجماهير الحمراء.