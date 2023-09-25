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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير المالية: المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي تبلغ 1.3 مليار دولار

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية
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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المحفظة الاستثمارية الخاصة بالبنك تبلغ نحو 1.3 مليار دولار حتي الآن، متوقعا ضخ نحو مليار دولار في مشروعات مقبلة خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير المالية، خلال المؤتمر السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلي أن البنك الآسيوي يعد ثاني أكبر بنك علي المستوي الإقليمي والعالمي رغم عمله منذ 7 سنوات، لافتا إلي أن طبيعة عمل البنك تعزيز موارد القطاع الخاص لتعزيز ودعم مشروعات الاستثمار في البنية التحتية وذلك من خلال العمل جنبا الي جنب مع القطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد معيط، أهمية  العمل علي تعزيز الشراكة مع القطاع العام وكذا التحوط ضد مخاطر التغييرات المناخية ومواكبة التطور التكنولوجي.

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