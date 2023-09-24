شيخ قبيلة أولاد سليمان يروي لحظات صعبة مرت على أهالي سيناء

روى الشيخ محمد الخليلي شيخ عائلة أولاد سليمان، اللحظات الصعبة التي مرت على أهالي سيناء، وجهود الدولة المصرية والقوات المسلحة في تطهير قرية السواركة بالشيح زويد في شمال سيناء من الإرهاب الذي كان يهدد حياة المواطنين ويحد من حركتهم داخل بلادهم.

وقال الشيخ محمد الخليلي، خلال لقائه عبر قناة صدى البلد، في حلقة خاصة من شمال سيناء، إنه لولا تدخل القوات المسلحة وإنقاذنا من الإرهاب والقضاء عليه لأصبحت قرية السواركة صحراء جرداء.

وأضاف أن أهالي شمال سيناء لم يتم تهجيرهم كما يزعم الإعلام المعادي لمصر، إنما وفرت الدولة لهم مساكن بديلة وآمنة إلى حين القضاء على الإرهاب، والآن عاد الأهالي مرة أخرى إلى أراضيهم: «أرضنا مش هنسيبها».