أسامة ربيع: قرار بناء قناة السويس الجديد صعب وتكلفتها عادت بعد 6 أشهر.. فيديو

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار بناء قناة السويس الجديدة صعب، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لم يتوان في اتخاذ هذا القرار وبناء القناة الجديدة.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الجدول الزمني لبناء القناة الجديدة كان 3 سنوات، إلا أن الرئيس السيسي، أمر بالانتهاء منه خلال سنة واحد،مبينا أن تكلفة بناء القناة الجديدة عادت بعد 6 أشهر فقط.

وشدد على أن صعوبة المشروع كانت تكمن في الأرض الجبلية عمليات الحفر، موضحا أن القرار كان صعبا وتم إنجاز المشروع بأياد مصرية.

ورد رئيس هيئة قناة السويس على أنباء الممر الاقتصادي الدولي الجديد، مؤكدا أنه من الصعب أن يكون هناك بدائل لقناة السويس وهو ما تم في حادث السفينة إيفر جيفن ووجود سفن عالقة لم تتحرك.

