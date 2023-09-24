صفعة لقاء سويدان لميدو عادل تقلب الوسط الفني رأسًا على عقب

تصدرت الفنانة لقاء سويدان تريند جوجل بعد أن صفعت الفنان ميدو عادل مرتين على وجه، في ختام عرض مسرحية سيد درويش أمس على مسرح البالون، حدث ذلك بعد مشادة كلامية بينهم ومشاحنات منذ عرض العمل على مسرح محمد عبد الوهاب في محافظة الإسكندرية.

كشف عدد من المشاركين في مسرحية سيد درويش عن نية الفنانة لقاء سويدان تجاه الفنان ميدو عادل، وكتب مؤلف العمل السيد إبراهيم عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك عن ما حدث قائلًا: "قالت لي لقاء سويدان في الليلة السابقة وكان معي الفنان ياسين الضو أنها ستغلق عرض سيد درويش، ولم أتوقع أن تنفذ نيتها المبيتة وتفعلها فى الليلة الأخيرة، وتفسد فرحة الجميع وتشوه نجاح ومجهود 4 سنوات ولا تحافظ عليه ولا تخرج لتحية الجمهور، وأن تتربص لبطل العرض الفنان ميدو عادل في الكواليس، و تصفعه بالقلم".

وأضاف: "رغم هذا تمالك ميدو عادل أعصابه وخرج احترامًا لفنه وجمهوره، والعمل الذي أحبه، ثم اتضح أن هذه هي عادتها في كل العروض التي اشتغلتها وأشعلت كواليسها وقفلتها والشهود أحياء يرزقون".

وخرج الفنان ميدو عادل عن صمته وعلق عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك معلقًا: "يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة، ماذا تبقى للعطاش غير الغرق، هيا إلى الأعماق.. يا غوصا يلوح بلا نهاية الكأس حتى الكأس يا كيخوت زيف، مرحى، أمن زيف لزيف لو تصدق الأحلام أحلام الكؤوس، و النوم والصحو الكريه هل كانت الأحلام دارت في الرؤوس يا عالم الزيف المزوق مثل وجه العاهرة كيف المفر".

واكتفى عادل بكتابة تعليق على هذا المنشور "نجيب سرور من 6 سنين.. سبحان الله".

والجدير بالذكر أن مسرحية "سيد درويش" شارك في بطولتها ميدو عادل، لقاء سويدان، رشا سامي، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي وآخرين.