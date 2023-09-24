الجامعة العربية تنظم غدا الاجتماع الـ15 للفريق العربي لسلامة الغذاء

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية القطاع الاقتصادي إدارة التكامل الاقتصادي العربي، الاجتماع الخامس عشر للفريق العربي لسلامة الغذاء، غدا الاثنين ولمدة يومين، وذلك عبر خاصية الاتصال المرئي.

وذكر بيان صدر اليوم عن الأمانة العامة للجامعة العربية أن الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء يناقش العديد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، حيث سيتم النظر في وثيقة البنود المرجعية للفريق وهي الوثيقة التي تنظم عمل الفريق والمهام المنوط بها واختصاصاته وغيرها، فضلا عن استراتيجية عمل الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، وذلك بعد تضمين ملاحظات ومرئيات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على الوثيقتين، تمهيدا لرفعهما إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في إقرارهما.

ويناقش الاجتماع كذلك نتائج ومخرجات اجتماعات الفرق المصغرة المنبثقة من الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء، والمعنية بإعداد وتعديل الوثائق التي يتم الاتفاق على إعدادها، حيث يعتبر بندا دائما على جدول أعمال الفريق لمتابعة نتائج اجتماعات الفرق والوقوف على أخر المستجدات.

كما يناقش الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء النسخة النهائية من مبادرة المملكة العربية السعودية لإنشاء الشبكة العربية الإقليمية لاتصالات المخاطر بعد تضمين ملاحظات الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بها، حيث تهدف المبادرة إلى دعم التواصل بين الجهات الرقابية في العالم العربي وتبادل الخبرات العلمية والعملية المتعلقة بمجال اتصالات المخاطر، كما تعتبر منصة لتبادل الأفكار وأفضل الممارسات لتعزيز التواجد العربي على المستوى العالمي.

على صعيد أخر، يعمل الفريق العربي المتخصص لسلامة الغذاء حاليًا على وضع آلية تمكنه من متابعة القضايا الناشئة وآخر المستجدات الخاصة بسلامة الغذاء والموضوعات المهمة المطروحة على الساحة الدولية والإقليمية، وذلك لمواكبة التطورات الدولية الخاصة بسلامة الغذاء والتي من شأنها أن تعمل على الارتقاء بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.