أوكرانيا: الوضع على الحدود مع روسيا لا يزال الأكثر توترًا وصعوبة

قال المتحدث باسم حرس الحدود الأوكراني أندريه ديمشينكو، اليوم الأحد، إن الوضع على الحدود مع روسيا لايزال الأكثر توترا وصعوبة.

وأكد أن كل ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود في كل من بيلاروسيا وروسيا تتم مراقبته عن كثب من قبل وحدات الاستخبارات، من أجل تحليل وفهم مدى تهديد الوضع بالنسبة لأوكرانيا في الوقت الحالي.

وأضاف ديمشينكو في تصريح متلفز، أوردته وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية أن "روسيا تواصل ضرباتها التي تستهدف الأراضي الأوكرانية كل يوم، فضلًا عن محاولاتها بشكل دوري نشر مجموعاتها الاستطلاعية لكشف مواقع وحداتنا العسكرية".

وأشار إلى أن الوضع على الحدود مع بيلاروسيا يخضع لسيطرة كاملة من قبل الجيش الأوكراني وحرس الحدود.

وقال: إنه يتم تعزيز عناصر أخرى من قوات الأمن والدفاع الأوكرانية- وهي القوات المسلحة والحرس الوطني والرجال يفهمون تمامًا ما هو موجود على الجانب الآخر من الحدود وهم مستعدون لأي تطورات.

ولفت إلى أن روسيا ليس لديها قوات كافية على أراضي بيلاروسيا للقيام بتوغل آخر أو اللجوء إلى أي شيء؛ لتأجيج الوضع على الحدود.

وميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق منطقة بيلجورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا، من دون أن يتسبب ذلك في إصابات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي اليوم أن "أنظمة الدفاع الجوي دمّرت طائرتين بلا طيار فوق أراضي منطقة بيلجورود اليوم، في حوالي الساعة 2:40 بتوقيت موسكو"، وفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية.. حيث تقع منطقة بيلجورود غربي روسيا على الحدود مع خاركيف على الجانب الأوكراني.