محمد صلاح يقود ليفربول في مواجهة وست هام

أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من عمر مسابقةالدورى الإنجليزى لكرة القدم.

جاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء وفى جبعته 13 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما يحتل فريق وست هام يونايتد المركز السادس برصيد 10 نقاط.



