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الأحد 24 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مياه الدقهلية تنظم ندوة دينية عن أهمية المحافظة على المال العام

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ ندوة دينية للعاملين بمرفق مياه ميت خميس؛ لنشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم، ونشر سماحة الدين الإسلامي، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالدقهلية.

تناولت الندوة الحديث عن فضائل المحافظة على المال العام، وأن ديننا حثنا على ذلك.

كما تناولت الندوة الحديث عن ضرورة اجتناب الفساد والرشوة داخل العمل، وتحري الرزق الحلال.

وأُختتم اللقاء بتلقي الأسئلة من الحضور والإجابة عليها.

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