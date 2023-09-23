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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: مصر تعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي

حرب اوكرانيا
حرب اوكرانيا
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أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الأزمة الأوكرانية أثبتت أنه لا مجال للحديث عن أمن واستقرار طرف دون الآخر، وأن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على عاتق جميع الدول وليس الأطراف ذات التأثير أو التأثر المباشر فحسب.

وأوضح شكري، خلال كلمته بالجمعية العامة جلسة الأمم المتحدة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تحركت بفاعلية في إطار محيطها العربي والإفريقي من خلال تشكيل مجموعة الاتصال العربي والمشاركة في مبادرة القادة الأفارقة لوقف نزيف الدماء والبحث عن تسوية سلمية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال : «كشفت تجربة منظومة العمل الدولي متعددة الأطراف بعد الحرب العالمية الثانية عن خلل هيكلي في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية على مستوى العالم، وكانت السمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراث بحقوق وضموحات الملايين من الشعوب والمجتمعات».

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