بالصور.. افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

افتتحت فعاليات النسخة العاشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة تلك الدورة التي يتنافس على جوائزها ١٣ عرضا مسرحيا، ويشارك فى فعالياتها المختلفة فنانين من ٧ دول بجانب الإمارات هى: مصر وجنوب السودان ولبنان وسوريا والمغرب وفلسطين والجزائر.

أقيم حفل الافتتاح بحضور الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب الحاكم بكلباء، الفنان أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح ومدير المهرجان، وغيرهم.

تضمن الافتتاح عرض مادة فيلمية قصيرة عن الفنان على القحطاني حامل اسم الدورة والذى تم تكريمه خلال حفل الافتتاح.

وفي نفس السياق تم عرض مسرحية "نهاية اللعبة" للمخرج ياسين الدليمي، ومسرحية "حلم ومطر" للمخرج عبد الله الكمالي، تصوير هبة خليفة.

يرأس لجنة تحكيم تلك الدورة اللبناني ربيع شامي، وتضم في عضويتها من الإمارات أحمد المازم وأحمد بوصيم، ومن الأردن شفاء الجراح وآلاء حماد.

يقام المهرجان تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظيم من إدارة المسرح بدائرة الثقافة في حكومة الشارقة، ويحتضن أنشطته المركز الثقافي لمدينة كلباء، ويعني المهرجان برعاية وتأهيل وإبراز المواهب المسرحية.

received_339386528439888

received_1683731388768318