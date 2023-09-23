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السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فريق جامعة الإسكندرية (EFFCT) يفوز بالجائزة الثانية فى مسابقة Hult Prize الدولية بباريس

فريق الجامعة
فريق الجامعة
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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، فريق جامعة الإسكندرية (EFFCT) لفوزه بالجائزة الثانية فى مسابقة Hult Prize الدولية التى عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد منافسة مع أكثر من ١٠ آلاف فريق من ١١٠ دول، استطاع خلالها فريق جامعة الإسكندرية الوصول للنهائي أمس.

وكان فريق جامعة الإسكندرية الفائز بجائزة مالية قيمتها حوالي ٤ مليون جنيه مصرى، قد أسس شركة ناشئة لتدوير مخلفات صناعة الملابس، بعد فوزه فى شهر مايو الماضى بالمركز الأول، فى مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية" التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بالتعاون مع هيئة مسابقة Hult Prize العالمية؛ للتنافس بين الفرق الطلابية بجامعات مصر المختلفة، التي لديها أفكار ونماذج أولية لمشاريع مجتمعية في مجال الملابس والأزياء، والتى يمكن تحويلها إلى شركات ناشئة.

تعد مسابقة Hult Prize أكبر مسابقة طلابية في العالم، يشترك فيها أكثر من 100 ألف طالب بعد إقامة تصفيات في أكثر من 120 دولة، وتهدف إلى تنمية مهارات التخيل، والإبداع، والابتكار، وريادة الأعمال، وذلك لحل المشكلات الاجتماعية الملحة.

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