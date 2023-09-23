الدوري الإيطالي.. فلاهوفيتش وكييزا يقودان هجوم يوفنتوس أمام ساسولو

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ساسولو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل فريق يوفنتوس، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ساسولو بملعب تريكولوري، في اللقاء الذي ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي دوشان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا، هجوم اليوفي أمام ساسولو، بمساندة هجومية من وستون مكيني وفيليب كوستيتش.

ويحتل يوفنتوس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، فيما يأتي ساسولو في المركز السابع عشر بـ3 نقاط.

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو

خط الوسط: مكيني - ميريتي - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: فلاهوفيتش - كييزا.