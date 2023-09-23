ads
السبت 23 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإيطالي.. فلاهوفيتش وكييزا يقودان هجوم يوفنتوس أمام ساسولو

يوفنتوس
يوفنتوس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ساسولو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحل فريق يوفنتوس، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره ساسولو بملعب تريكولوري، في اللقاء الذي ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي دوشان فلاهوفيتش وفيديريكو كييزا، هجوم اليوفي أمام ساسولو، بمساندة هجومية من وستون مكيني وفيليب كوستيتش.

ويحتل يوفنتوس، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، فيما يأتي ساسولو في المركز السابع عشر بـ3 نقاط.

تشكيل يوفنتوس

حراسة المرمى: تشيزني 

خط الدفاع: جاتي - بريمير - دانيلو 

خط الوسط: مكيني - ميريتي - لوكاتيلي - رابيو - كوستيتش 

وفي الهجوم: فلاهوفيتش - كييزا.

ads
يوفنتوس الدورى الإيطالى ساسولو تشكيل يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي
ads