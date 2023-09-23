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السبت 23 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية السعودية وتركيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم السبت مع نظيره التركي هاكان فيدان، سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، ومستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلاند بانبري فاهيتثانوكورن، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة.

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وزير الخارجية السعودي التركي التعاون الثنائي
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